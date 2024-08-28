Лига конференций. Раунд плей-офф. «Гент» примет «Партизан», «Челси», «Бетис», «Фиорентина» и «Астана» проведут свои матчи в четверг

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В среду «Гент» примет «Партизан», «Истанбул» сыграет с «Сент-Патрикс». В четверг «Астана» примет «Бранн», «Челси» сыграет с «Серветтом» в гостях, «Бетис» будет противостоять «Кривбассу», «Фиорентина» – «Академии Пушкаша».