Шлепченко: "Украинское общество находится в состоянии истерики"

В Киеве объявили коммунальный коллапс, Виталий Кличко призывает жителей покинуть города, а само население, по словам обозревателя Влад Шлепченко, "находится в состоянии истерики".
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