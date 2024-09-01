Самая исламистская страна на планете

cЦ cvyurij Цветков Народ России страдает от изобилия приезжих азиатов. Наши чиновники напротив от этого изобилия процветают. Получается две силы в стане наших врагов. Сейчас наконец-то начали отдавливать предателей Родины среди высокого начальства. Будем ждать, когда и вторую группу внутренних врагов удалят с нашей благородной Родины!

ВН Валерий Николаевич Серьезное утверждение. Думаю, если это прочтет спикер, т.е говорун Володин, он будет испытывать к автору сильную личную неприязнь, может даже кушать не сможет