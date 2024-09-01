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Самая исламистская страна на планете

Самая исламистская страна на планете

Я всегда придерживался, придерживаюсь и буду придерживаться мнения о том, что главной угрозой для нашей страны, помимо Запада, является агрессивный исламизм.

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Комментарии
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cvyurij Цветков
Народ России страдает от изобилия приезжих азиатов. Наши чиновники напротив от этого изобилия процветают. Получается две силы в стане наших врагов. Сейчас наконец-то начали отдавливать предателей Родины среди высокого начальства. Будем ждать, когда и вторую группу внутренних врагов удалят с нашей благородной Родины!
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9 час.
ВН
Валерий Николаевич
Серьезное утверждение. Думаю, если это прочтет спикер, т.е говорун Володин, он будет испытывать к автору сильную личную неприязнь, может даже кушать не сможет
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7 час.
АК
Александр Кутуев
Можно только пожелать ему с голоду кончиться!
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5 час.

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