Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 564 подписчика

Эксперт Демишева пояснила, как оформить разрешение на парковку

Эксперт Демишева пояснила, как оформить разрешение на парковку

Екатерина Демишева рассказала о правилах оформления резидентного парковочного разрешения в Москве. Жители домов в зоне платной парковки могут получить до двух разрешений, если у них нет более двух неоплаченных штрафов за ПДД.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии