Эксперт Демишева пояснила, как оформить разрешение на парковку

Екатерина Демишева рассказала о правилах оформления резидентного парковочного разрешения в Москве. Жители домов в зоне платной парковки могут получить до двух разрешений, если у них нет более двух неоплаченных штрафов за ПДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии