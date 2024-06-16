Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин: «Вы бы знали, как этот Пашинян заколебал»

Путин: «Вы бы знали, как этот Пашинян заколебал»

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Комментарии
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Юрий Золотарев
Увы! ГНИДЫ в наше время часто &quot;делают погоду&quot;. Начиная с мелких местных гнид, типа Ахеджаковой, Лазаревой, ПуГалкиных, заканчивая ПШИКОняном, Зелебобиком и прочей мерзостью...
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5 час.
Eduard
Пашиняна наркотой снабжают вот и бредит!
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5 час.
Eduard
Собственно армяне они все такие!
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5 час.

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