Лукашенко о словах Путина про Пашиняна После того, как Пашинян "наехал" на Александра Лукашенко, обвинив его чуть ли не в организации войны Азербайджана против Армении, президент Белоруссии долго с этим товарищем церемониться не стал.
Путин: «Вы бы знали, как этот Пашинян заколебал»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Увы! ГНИДЫ в наше время часто "делают погоду". Начиная с мелких местных гнид, типа Ахеджаковой, Лазаревой, ПуГалкиных, заканчивая ПШИКОняном, Зелебобиком и прочей мерзостью...
Ответить
5 час.
Eduard
Пашиняна наркотой снабжают вот и бредит!
Ответить
5 час.
Eduard
Собственно армяне они все такие!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии