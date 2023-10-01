В Крыму начинает работу новое управление по делам национальностей

Управление Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России по Северо-Кавказскому федеральному округу, Крыму и Севастополю, призванное не допустить в регионах-форпостах подрыва межнационального мира на фоне активизации врагов страны, начало свою работу.
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