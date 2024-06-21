Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Суздале стартовал семейно-спортивный фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья!»

В Суздале стартовал семейно-спортивный фестиваль «Папа, мама, я – спортивная семья!»

Мероприятие торжественно открыли на базе главного туристического комплекса "Суздаль". В церемонии приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор "Россети Центр" Игорь Маковский и гимнастка, двукратная Олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира Светлана Хоркина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх