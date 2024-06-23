Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"Одному 20 лет, другим концерт": Предатели России среди нас, указал Медведев

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Предатели России среди нас, но за донаты ВСУ одного наказали тюремным сроком, а вторым почему-то разрешили проводить концерт.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Надо задерживать,содержать.искать доказательную базу.судить,содержать за поджог релейного шкафа на РЖД в интересах другого государства.Это диверсия и госизмена .нанесение ущерба в одном флаконе.Правильно поступили в Белоруссии.Избавились от лишних хлопот.Наш гуманизм и есть одна из причин поджогов военкоматов.релейных шкафов,сообщать координат целей иногда и нацеливать путем сопровождения БПЛА дистанционно.
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11 час.
Надежда Кувыкина
Да, они вернувшиемся, продолжат свою антироссийскую деятельность... Без всякого сомнения. Да ещё мы же им за это будем платить (((
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10 час.
Сергей Кандауров
Будь добр и не сочти за труд расшифруй о ком ты пишешь; Ну а вы какого хуя сидите в этом кресле. мозгоебы. А?
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