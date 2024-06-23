"Одному 20 лет, другим концерт": Предатели России среди нас, указал Медведев

VG Vasily Golov Надо задерживать,содержать.искать доказательную базу.судить,содержать за поджог релейного шкафа на РЖД в интересах другого государства.Это диверсия и госизмена .нанесение ущерба в одном флаконе.Правильно поступили в Белоруссии.Избавились от лишних хлопот.Наш гуманизм и есть одна из причин поджогов военкоматов.релейных шкафов,сообщать координат целей иногда и нацеливать путем сопровождения БПЛА дистанционно.

Надежда Кувыкина Да, они вернувшиемся, продолжат свою антироссийскую деятельность... Без всякого сомнения. Да ещё мы же им за это будем платить (((