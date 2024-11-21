МО: офицер Петров захватил карту ВСУ, позволившую развить наступление ВС РФ

В Минобороны РФ рассказали о подвигах лейтенанта Никиты Петрова, удостоенного звания Героя РФ.По информации министерства, прошлым летом под Кременной в ЛНР взводу десантников, которым командовал Петров, удалось без потерь захватить опорный пункт ВСУ.
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