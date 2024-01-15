Собянин: прием заявок на гранты в области культуры и искусства начался в Москве

Стартовал набор заявок на получение грантов мэра Москвы в области культуры и искусства. Школьники и студенты колледжей искусств смогут участвовать в конкурсе, который охватит 33 категории творческих направлений.
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