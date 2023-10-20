Народная артистка СССР Алла Пугачева решила покинуть Россию. Скорее всего, это решение было принято ее супругом Максимом Галкиным*, в то время как сама звезда не сильно стремилась покинуть свою родину.
Близкая подруга Аллы Пугачёвой сообщила о её страданиях в Израиле
Комментарии
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ДЗ
Денис Замилов
Нет уж умерла так умерла и надеюсь не воскреснет. Ониж выбрали мирную дружелюбную с трану а Россию грязью поливали вот пускай и живут в мире
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9 час.
Марина Гайваровская
Нечего унижаться перед нами людям, унизившим свою Родину и народ. Пусть живут там , куда уехали. И позор корпоративам, которые за большие деньги, невзирая ни на что, проводят их концерты в России! Я обо всех уехавших. Не надо о них писать, забыть и все.
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8 час.
МГ
Марина Гайваровская
Нечего унижаться перед нами людям, унизившим свою Родину и народ. Пусть живут там , куда уехали. И позор корпоративам, которые за большие деньги, невзирая ни на что, проводят их концерты в России! Я обо всех уехавших. Не надо о них писать, забыть и все.
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8 час.
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