Близкая подруга Аллы Пугачёвой сообщила о её страданиях в Израиле

ДЗ Денис Замилов Нет уж умерла так умерла и надеюсь не воскреснет. Ониж выбрали мирную дружелюбную с трану а Россию грязью поливали вот пускай и живут в мире

Марина Гайваровская Нечего унижаться перед нами людям, унизившим свою Родину и народ. Пусть живут там , куда уехали. И позор корпоративам, которые за большие деньги, невзирая ни на что, проводят их концерты в России! Я обо всех уехавших. Не надо о них писать, забыть и все.