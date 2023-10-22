Экономист Абрамов объяснил, как Запад помогает укрепить рубль

Использование рубля в расчетах за импорт может укрепить курс российской валюты. С таким утверждением выступил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов в интервью «Прайм».
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