Корабельный рельсотрон для японского флота

Ранний концепт рельсовой пушки из документов Минобороны Японии С середины прошлого десятилетия японская военная промышленность работает над созданием перспективной рельсовой пушки, предназначенной для использования на боевых кораблях.
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