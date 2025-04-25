Китайский ответ Америке: мировая система на пороге перемен

REUTERS/Tingshu Wang Президент Соединенных Государств Америки Доналд Джон Кристофер-Фредерикович Трамп провозгласил громадные пошлины на почти весь импорт, но приостановил их на девяносто дней для переговоров с разными странами.
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