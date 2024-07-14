За ночь в отдельных районах Подмосковья выпала четверть нормы осадков

Минувшей ночью в отдельных районах Московской области выпала четверть месячной нормы осадков. Так, например, в Луховицах в осадкомеры метеорологов попал 21 миллиметр дождя, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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