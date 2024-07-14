Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера смелых
    "Жёсткие кадры"?!...  У меня на глазах моя коллега , сокращая путь до подъезда, подорвались на "лепестке"... прямо на...Мы их всё же вычи...
  • Tania Еременко
    Да, мог бы и помочь. повоевать... не уважаю я этого многостаночника, только за свою шкуру переживает. А помочь России?Лукашенко отвёл в...
  • Maxim
    У моего Прадеда был висок прострелян японской игольчатой пулей на Халхин-Голе, не смешно..Простите

За ночь в отдельных районах Подмосковья выпала четверть нормы осадков

За ночь в отдельных районах Подмосковья выпала четверть нормы осадков

Минувшей ночью в отдельных районах Московской области выпала четверть месячной нормы осадков. Так, например, в Луховицах в осадкомеры метеорологов попал 21 миллиметр дождя, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх