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Сербский теннисист Джокович впервые за 6 лет проиграл на Australian Open

Сербский теннисист Джокович впервые за 6 лет проиграл на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович впервые за 6 лет потерпел поражение на Australian Open. 26 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года состоялся полуфинальный матч между первой ракеткой мира Джоковичем и четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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