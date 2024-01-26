Сербский теннисист Джокович впервые за 6 лет проиграл на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович впервые за 6 лет потерпел поражение на Australian Open. 26 января на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2024 года состоялся полуфинальный матч между первой ракеткой мира Джоковичем и четвертой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.
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