Российскому бизнесу пообещали льготы за бесплатную раздачу продуктов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российскому бизнесу, который раздает продукты бесплатно, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1 до 5 процентов увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль.