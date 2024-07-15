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Российскому бизнесу пообещали льготы за бесплатную раздачу продуктов

Российскому бизнесу пообещали льготы за бесплатную раздачу продуктов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российскому бизнесу, который раздает продукты бесплатно, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1 до 5 процентов увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль.

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