Российскому бизнесу пообещали льготы за бесплатную раздачу продуктов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Российскому бизнесу, который раздает продукты бесплатно, могут отменить НДС и налог на прибыль, а также с 1 до 5 процентов увеличить лимит расходов по передаче продукции на благотворительность без уплаты налога на прибыль.
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