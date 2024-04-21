Командир Мыкола Мельник: ВС РФ зашли в Очеретино из-за бегства бойцов ВСУ

Старший лейтенант 47-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины Николай Мельник выразил недовольство тем, что вооруженные силы России захватили окрестности Очеретино, что по его мнению, произошло исключительно из-за побега не желавших умереть украинских бойцов.
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