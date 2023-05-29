ФСБ накрыла группу, похищавшую деньги страховых компаний на Северном Кавказе и юге России

Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД, СК и Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной преступной группы, которая похищала денежные средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на юге России и на Северном Кавказе.
Сотрудники ФСБ вместе с коллегами из МВД, СК и Росфинмониторинга пресекли деятельность организованной преступной группы, которая похищала денежные средства страховых компаний за счет оформления фиктивных ДТП на юге России и на Северном Кавказе.
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