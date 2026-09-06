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Трамп заявил, что ему придется самому поставить себе памятник при жизни

Трамп заявил, что ему придется самому поставить себе памятник при жизни

Президент США Дональд Трамп заявил, что не надеется на то, что кто-то займется увековечиванием его памяти после ухода из жизни.

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