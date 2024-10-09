Турция заблокировала доступ к Discord после общественного скандала

Блокировка доступа к популярному мессенджеру Discord была введена властями Турции после подозрений, связанных с его участием в распространении непристойного контента, заявил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч 9 октября в соцсети X.
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