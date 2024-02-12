Производство упаковки нарастят в Видном

Компания «Эдас Пак» расширит производство гибкой упаковки для пищевой промышленности. Инвестиции в проект составят 700 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
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