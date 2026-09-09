Кузьминки
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Кузьминки

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Участников онлайн-игры на портале «Узнай Москву» посвятят в тайны Кузьминского парка

На портале «Узнай Москву» опубликован спецпроект «Узнай тайны парков Москвы». Это онлайн-игра, в которой можно изучить исторические факты о парках, найти скрытые объекты на фото, собрать секретную фразу и получить памятные сувениры.

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