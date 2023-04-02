Биатлонистка из ХМАО Носкова из-за двух промахов проиграла масс-старт чемпионата России

В Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону прошла последняя женская гонка. Лидировавшая в масс-старте перед заключительной стрельбой биатлониста из Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Носкова допустила на огневом рубеже два промаха и после штрафных кругов оказалась уже на четвертом месте.
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