Биатлонистка из ХМАО Носкова из-за двух промахов проиграла масс-старт чемпионата России

В Ханты-Мансийске на чемпионате России по биатлону прошла последняя женская гонка. Лидировавшая в масс-старте перед заключительной стрельбой биатлониста из Ханты-Мансийского автономного округа Екатерина Носкова допустила на огневом рубеже два промаха и после штрафных кругов оказалась уже на четвертом месте.