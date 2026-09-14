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Русская весна

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Энергетическое перемирие между Украиной и Россией ещё не согласовано — FT

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией ещё не согласовано — FT

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией ещё не согласовано, пишет FT. По данным издания, заявление Трампа о том, что Украина и Россия договорились не атаковать энергетические объекты, преждевременно и пока не соответствует действительности.

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