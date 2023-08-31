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«Интер Майами» с Месси впервые не выиграл – 0:0 с «Нэшвиллом». Прервалась 9-матчевая победная серия

«Интер Майами» с Месси впервые не выиграл – 0:0 с «Нэшвиллом». Прервалась 9-матчевая победная серия

Сегодня «Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» (0:0) в рамках МЛС, аргентинец провел на поле весь матч.

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