От велопробега до спецоперации: история двух архивных фото

После 24 февраля появилось нехорошее предчувствие.Я знал этого человека. Когда мы с ним познакомились, он еще не был известным фотографом и документалистом, не работал на Reuters, BBC, Associated Press, не публиковался в Wall Street Journal.
После 24 февраля появилось нехорошее предчувствие.Я знал этого человека. Когда мы с ним познакомились, он еще не был известным фотографом и документалистом, не работал на Reuters, BBC, Associated Press, не публиковался в Wall Street Journal.
Свежие комментарии