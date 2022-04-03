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От велопробега до спецоперации: история двух архивных фото

От велопробега до спецоперации: история двух архивных фото

После 24 февраля появилось нехорошее предчувствие.Я знал этого человека. Когда мы с ним познакомились, он еще не был известным фотографом и документалистом, не работал на Reuters, BBC, Associated Press, не публиковался в Wall Street Journal.

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