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В создании базы Сухопутных войск США в Польше наблюдается прогресс – Трамп

В создании базы Сухопутных войск США в Польше наблюдается прогресс – Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Варшава добились прогресса в создании базы Сухопутных войск Соединенных Штатов на территории Польши.

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