В Таджикистане возбудили уголовные дела против бывших и.о. президента и главы МИД

Против 75-летнего экс-главы МИД Таджикистана Хамрохона Зарифи и 73-летнего бывшего главы Верховного Совета страны, в 1991-1992 годах исполнявшего обязанности президента, Акбаршо Искандарова и ряда других политиков республики возбудили уголовные дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии