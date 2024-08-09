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В Таджикистане возбудили уголовные дела против бывших и.о. президента и главы МИД

В Таджикистане возбудили уголовные дела против бывших и.о. президента и главы МИД

Против 75-летнего экс-главы МИД Таджикистана Хамрохона Зарифи и 73-летнего бывшего главы Верховного Совета страны, в 1991-1992 годах исполнявшего обязанности президента, Акбаршо Искандарова и ряда других политиков республики возбудили уголовные дела.

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