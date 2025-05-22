Как токенизация недвижимости может изменить процесс покупки и продажи жилья

Рынок недвижимости всегда славился своей тяжеловесностью. Купля-продажа квартиры, дома или офисного здания — это вечный квест: кучи бумаг, встречи с юристами, сделки, согласования, проверки, снова проверки… А ещё — нервы, время и посредники, которые не всегда делают процесс проще.