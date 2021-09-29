Российский политолог, востоковед Евгений Сатановский указал на три региона, где Соединённые штаты открыто ведут подготовку Сообщение Сатановский указал три региона, где США открыто ведут подготовку к войне против РФ появились сначала на Листай.
Российский политолог, востоковед Евгений Сатановский указал на три региона, где Соединённые штаты открыто ведут подготовку Сообщение Сатановский указал три региона, где США открыто ведут подготовку к войне против РФ появились сначала на Листай.
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