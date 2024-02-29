Предзаказы на гибридный Exeed RX C-DM стартовали в Китае, его ждут и в России

В Китае официально был открыт предзаказ на гибридный Exeed RX C-DM. Перспективы для этого кроссовера на российском рынке также обещают быть обнадеживающими, учитывая растущую популярность гибридных и электрических автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии