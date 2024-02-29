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CAR

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Предзаказы на гибридный Exeed RX C-DM стартовали в Китае, его ждут и в России

Предзаказы на гибридный Exeed RX C-DM стартовали в Китае, его ждут и в России

В Китае официально был открыт предзаказ на гибридный Exeed RX C-DM. Перспективы для этого кроссовера на российском рынке также обещают быть обнадеживающими, учитывая растущую популярность гибридных и электрических автомобилей.

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