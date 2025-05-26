Русский язык стал самым страшным экзаменом для школьников

Школьники чаще всего называют русский язык самым сложным экзаменом во время ОГЭ или ЕГЭ. При этом подготовка занимает у старшеклассников до четырех часов ежедневно, а более половины учеников сталкиваются с эмоциональным истощением.
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