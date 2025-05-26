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Русский язык стал самым страшным экзаменом для школьников

Русский язык стал самым страшным экзаменом для школьников

Школьники чаще всего называют русский язык самым сложным экзаменом во время ОГЭ или ЕГЭ. При этом подготовка занимает у старшеклассников до четырех часов ежедневно, а более половины учеников сталкиваются с эмоциональным истощением.

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