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В «Ф-1» рассматривают вариант проведения двух гонок в Баку или Сингапуре вместо ближневосточных этапов (Франко Нуньес)

Руководство «Формулы-1» продолжает активно изучать варианты замены гонок на Ближнем Востоке, которые либо уже были отменены, либо находятся на грани срыва из-за продолжающегося военного конфликта.

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