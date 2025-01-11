Вчера на Курском фронте на Суджанском направлении провалились 11 контратак ВСУ

По информации военкоров телеграмм-канала «Два майора» на утро 11 января 2025 года, в Курской области украинские формирования, используя плохие погодные условия с ограниченной видимостью, предприняли 11 безуспешных контратак.
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