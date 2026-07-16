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Война без последней страницы

Война без последней страницы

Мир научился начинать войны быстрее, чем находить способ их завершать.Есть привычный вопрос, который задают всякий раз, когда очередной конфликт затягивается: кто мешает его закончить.

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Комментарии
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l
leonid
Пора этим двуногим придуркам уже исчезнуть с поверности Земли. Земля уже что-то делает для этого, жара, наводнения, поднятие уровня воды в океане и т.д. Климат сильно меняется.  Эти придурки считают себя Богом и думают что им все позволено. Бесконечные войны, всякие конфликты вместо сплотиться вместе перед глобальными проблемами.  Думаю недолго царствовать человечеству на планете Земля.
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1 м.
Юрий Дмитриев
Думаю что пора бы нам воевать по настоящему, выносить весь тыл, всю инфраструктуру, все жд дороги и порты. Война затягивается, наша экономика работает с большими нагрузками. Пора заканчивать войну, но только победой
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1 м.