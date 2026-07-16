Война без последней страницы

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leonid

Пора этим двуногим придуркам уже исчезнуть с поверности Земли. Земля уже что-то делает для этого, жара, наводнения, поднятие уровня воды в океане и т.д. Климат сильно меняется. Эти придурки считают себя Богом и думают что им все позволено. Бесконечные войны, всякие конфликты вместо сплотиться вместе перед глобальными проблемами. Думаю недолго царствовать человечеству на планете Земля.