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В матче молодежек Швейцарии и Италии стоит присмотреться к угловым и карточкам

Молодежный Евро набирает обороты. Турнир проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года, и сборные Швейцарии и Италии сыграют в 19:00 (МСК).

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