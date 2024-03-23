Анонсированный англосаксами теракт состоялся

Коллективный Гитлер – Запад (США, НАТО, ЕС, мировая закулиса и пр.) – ведёт против России тотальную прокси-войну. Нужно начинать такую же – прокси-войну – против тех стран, которые противостоят нам. Без этого иы если и добьёмся победы, то через длительное время и очень высокой ценой…

Александр Зиборов

Западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в Москве. Об этом заявил в эфире телеканала Prva президент Сербии Александр Вучич. Накануне посольства США и Великобритании в России призвали своих граждан не посещать массовые мероприятия в Москве. Это означает то, что "их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдёт". А то и подготовили теракт сами. Известно, что государственные перевороты и цветные революции совершаются только там, где есть американское посольство В Москве таковое имеется… - https://rg.ru/2024/03/22/vuchich-zapad-znal-o-podgotovke-terakta-v-moskve.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop