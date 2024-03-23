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СССР-Россия

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    Западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в Москве. Об этом заявил в эфире телеканала Prva презид...Анонсированный ан...

Анонсированный англосаксами теракт состоялся

Анонсированный англосаксами теракт состоялся

В начале марта западные посольства анонсировали теракты в Москве. События в Крокус-сити наглядно продемонстрировали - всё, что западные посольства обещают, их спецслужбы стараются реализовать старательно и в полном объёме.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Коллективный Гитлер – Запад (США, НАТО, ЕС, мировая закулиса и пр.) – ведёт против России тотальную прокси-войну. Нужно начинать такую же – прокси-войну – против тех стран, которые противостоят нам. Без этого иы если и добьёмся победы, то через длительное время и очень высокой ценой…
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3 час.
Александр Зиборов
Западные спецслужбы обладали информацией о подготовке теракта в Москве. Об этом заявил в эфире телеканала Prva президент Сербии Александр Вучич. Накануне посольства США и Великобритании в России призвали своих граждан не посещать массовые мероприятия в Москве. Это означает то, что &quot;их спецслужбы перехватили определённые переговоры, получили информацию и знали, что что-то произойдёт&quot;. А то и подготовили теракт сами. Известно, что государственные перевороты и цветные революции совершаются только там, где есть американское посольство В Москве таковое имеется… - https://rg.ru/2024/03/22/vuchich-zapad-znal-o-podgotovke-terakta-v-moskve.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop
Вучич: Запад знал о подготовке теракта в Москве - Российская газета
Российская газета
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3 час.
Александр Зиборов
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3 час.

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