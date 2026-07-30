Глава Федерации фехтования Мамедов: «Сборная России ослабла в пятьдесят раз за время отстранения»

Глава Федерации фехтования России раскритиковал сборную после чемпионата мира в Гонконге.Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов назвал выступление сборной на чемпионате мира — 2026 в Гонконге «трагическим» и заявил, что российские спортсмены ослабли в пятьдесят раз по сравнению с предыдущими годами.