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«Первый звонок большого драпа ВСУ к Днепру»: Армия РФ взяла под контроль часть Карловки, фронт с ускорением катится на запад: Карта боевых действий на Украине, — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 21.06.24 г.

«Первый звонок большого драпа ВСУ к Днепру»: Армия РФ взяла под контроль часть Карловки, фронт с ускорением катится на запад: Карта боевых действий на Украине, — интерактивная карта СВО РФ, Юрий Подоляка сегодня, к утру 21.06.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 21 июня 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 21.

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