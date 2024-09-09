Российские войска окружили нацбат «Айдар», а удар наших разметал элитных пилотов ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 9 сентября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские военные сумели окружить националистическое подразделение «Айдар» на Покровском направлении, между населенными пунктами Лысовка и Желанное.