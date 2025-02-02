Илон Маск берет под контроль госбюджет США. Кто следующий на очереди?

Глава министерства финансов США Скотт Бессент предоставил команде американского предпринимателя и главе Департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов.
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