Промышленность и справедливость

На Московском экономическом форуме (МЭФ) этого года попытались нащупать новую концепцию развития России: с более справедливой экономической и финансовой системой, при которой производство сможет расти, а люди — жить в гармоничной средеТАСС На МЭФ традиционно не присутствуют представи тели Банка России, Минфина и Минэкономразви тия, определяющие экономическую, налоговую и денежно-кредитную политикучитайте на monocle.