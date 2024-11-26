Водитель на Haval сбил пешехода на Ханинском проезде в Туле

ДТП произошло вечером, 25 ноября, на Ханинском проезде в Туле. 50-летний водитель на автомобиле Haval F7 наехал на 57-летнего мужчину-пешехода, который шел вдоль проезжей части дороги по ходу движения автомобиля.
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