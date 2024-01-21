Тепло в 8 домов осталось запустить на левом берегу Новосибирска

Евгений Назаров сообщил, что после аварийной ситуации на трубопроводе тепловой сети диаметром 700 мм по улице Петропавловская были понижены параметры теплоносителя в системе двух районов на левом берегу Новосибирска.
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