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Вечерний Новосибирск

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Тепло в 8 домов осталось запустить на левом берегу Новосибирска

Тепло в 8 домов осталось запустить на левом берегу Новосибирска

Евгений Назаров сообщил, что после аварийной ситуации на трубопроводе тепловой сети диаметром 700 мм по улице Петропавловская были понижены параметры теплоносителя в системе двух районов на левом берегу Новосибирска.

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