Avia.pro: после инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

Аргументы неделиПолитикаAvia.pro: после инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном мореПосле инцидентов с кораблями Defender и Evertsen российские ВКС сымитировали массированный налет в Черном море.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьEEugene69072Израиль всегда остаётся Израилем. "..... израильская компания Rafael показала на видео с компьютерной графикой уничтожение своими ракетами судна, входящего в состав Черноморского флота России...." Развлекаетесь? Ну-ну! Как бы вам эти развлечения боком не вышли.Комментировать
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