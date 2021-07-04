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Avia.pro: после инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

Avia.pro: после инцидентов с кораблями Defender и Evertsen ВКС России сымитировали массированный налет в Черном море

После инцидентов с кораблями Defender и Evertsen российские ВКС сымитировали массированный налет в Черном море.

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Eugene69072
Израиль всегда остаётся Израилем. "..... израильская компания Rafael показала на видео с компьютерной графикой уничтожение своими ракетами судна, входящего в состав Черноморского флота России...." Развлекаетесь? Ну-ну! Как бы вам эти развлечения боком не вышли.

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