Аршавин прокомментировал перевод Кругового в дубль «Зенита»

Других вариантов не было Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал решение клуба перевести защитника Данила Кругового в дубль после того, как он подписал контракт с московским ЦСКА.
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