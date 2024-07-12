Аршавин прокомментировал перевод Кругового в дубль «Зенита»

Других вариантов не было Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин дал интервью «Известиям», в котором прокомментировал решение клуба перевести защитника Данила Кругового в дубль после того, как он подписал контракт с московским ЦСКА.