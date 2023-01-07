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  • Людмила
    На вид вкусные !Быстрые пирожки н...
  • Астон Мартин
    благодарюБыстрые пирожки н...
  • ольга золотницына
    "Кушают" дети до 3-х лет! Остальные -"Едят". Статья рекламная(БАДы). Хватит дурить,автор! Самому не смешно? Совсем лю...Полезно ли кушать...

Смарт гоу "Фисташка с Семечками Карамелизоровангого Кунжкта".

Смарт гоу "Фисташка с Семечками Карамелизоровангого Кунжкта".

Просто добавь воды.Не нужно молоко, оно уже есть в составе! Добавляешь воду, ешь и дальше по делам.В составе комплекс белков, сложные насыщенные жирные кислоты, 12 витаминов и 11 минералов, быстрые и медленные углеводы, растительные экстракты.

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