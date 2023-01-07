Смарт гоу "Фисташка с Семечками Карамелизоровангого Кунжкта".

Просто добавь воды.Не нужно молоко, оно уже есть в составе! Добавляешь воду, ешь и дальше по делам.В составе комплекс белков, сложные насыщенные жирные кислоты, 12 витаминов и 11 минералов, быстрые и медленные углеводы, растительные экстракты.