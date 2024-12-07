В Петербурге на "Мисс Россию" Линникову напал таксист

Evgenija Palette

Тоже заметила... И "иноземцы"... И "южане" И "приезжие" вместо одного единственного слова "МИГРАНТ", в котором, к слову, ничего обидного нет. Эти ангажированные правительством ЖУРНАЛЮГИ сейчас уже даже перестали упоминать, кто именно напал на русского мальчика или девочку... "один с ножом", пишут они... Ну, так за ними скоро начнут приходить "ДВОЕ С НОСИЛКАМИ, ОДИН - С ЛОПАТОЙ"...