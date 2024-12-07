В северной столице было совершено нападение на Анну ЛинниковуРусская фотомодель Анна Линникова сообщила в своём телеграм-канале, что стала жертвой нападения таксиста.
В Петербурге на "Мисс Россию" Линникову напал таксист
Комментарии
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Владимир Курбатов
И где мой комментарий? МТ довольно трусливая площадка!
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18 час.
Владимир Курбатов
Журналисты "стесняются" сказать просто: мигрант. Противно это!
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18 час.
Evgenija Palette
Тоже заметила... И "иноземцы"... И "южане" И "приезжие" вместо одного единственного слова "МИГРАНТ", в котором, к слову, ничего обидного нет. Эти ангажированные правительством ЖУРНАЛЮГИ сейчас уже даже перестали упоминать, кто именно напал на русского мальчика или девочку... "один с ножом", пишут они... Ну, так за ними скоро начнут приходить "ДВОЕ С НОСИЛКАМИ, ОДИН - С ЛОПАТОЙ"...
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16 час.
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