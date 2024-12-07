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В Петербурге на "Мисс Россию" Линникову напал таксист

В Петербурге на "Мисс Россию" Линникову напал таксист

В северной столице было совершено нападение на Анну ЛинниковуРусская фотомодель Анна Линникова сообщила в своём телеграм-канале, что стала жертвой нападения таксиста.

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Комментарии
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Владимир Курбатов
И где мой комментарий? МТ довольно трусливая площадка!
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18 час.
Владимир Курбатов
Журналисты &quot;стесняются&quot; сказать просто: мигрант. Противно это!
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18 час.
Evgenija Palette
Тоже заметила...  И &quot;иноземцы&quot;...  И &quot;южане&quot; И &quot;приезжие&quot;   вместо одного единственного слова &quot;МИГРАНТ&quot;, в котором, к слову, ничего обидного нет. Эти ангажированные правительством ЖУРНАЛЮГИ сейчас уже даже перестали упоминать, кто именно напал на русского мальчика или девочку... &quot;один с ножом&quot;, пишут они... Ну, так за ними скоро начнут приходить &quot;ДВОЕ С НОСИЛКАМИ, ОДИН - С ЛОПАТОЙ&quot;...
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16 час.

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