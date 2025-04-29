Япония заберет себе Курилы: Токио решил вступить в войну на стороне Киева Ирэн ОрлонскаяВпервые в истории украинского конфликта Токио решило разрешить использование спутников с синтетической апертурой (SAR) для предоставления радиолокационных изображений украинским Вооружённым Силам.